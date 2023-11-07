В Китае задержан глава стриминговой платформы DouYu

Основатель стриминговой платформы DouYu Чэнь Шаоцзе вот уже несколько недель не выходит на связь после того, как представители правоохранительных органов увезли его на допрос, сообщает Financial Times. По данным источников газеты, господин Чэнь был задержан после того, как регуляторы Китая обнаружили на платформе материалы, относящиеся к порнографии и азартным играм. И то и другое в Китае незаконно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чэнь Шаоцзе

Фото: Cheung Kong Graduate School of Business Чэнь Шаоцзе

Фото: Cheung Kong Graduate School of Business

Еще в мае Управление по вопросам кибербезопасности Китая направило команду чиновников в офисы DouYu на один месяц для того, чтобы исправить ситуацию с «порнографическим и вульгарным контентом», обнаруженным на платформе. В октябре в офис компании прибыла полиция и увезла господина Чэня на допрос, после чего он не выходил на связь. В DouYu не комментируют судьбу своего основателя, отмечая лишь, что компания функционирует в обычном режиме.

DouYu была основана в 2014 году и за это время успела превратиться в одну из ведущих стриминговых площадок Китая с ежемесячной аудиторией порядка 50 млн человек. Компания провела IPO в Нью-Йорке в 2019 году и привлекла тогда $775 млн. Ее рыночная капитализация при размещении составила $4 млрд. Мажоритарным акционером компании является холдинг Tencent, который удерживает 38% акций DouYu.

Китайские власти уже три года оказывают серьезное давление на технологический сектор страны. Первой волной давления китайских властей на технологический бизнес многие аналитики считают начавшееся в конце 2020 года расследование в отношении основателя интернет-гиганта Alibaba Джека Ма. По итогам расследования Alibaba оштрафовали на $2,8 млрд за «злоупотребление доминирующим положением».

Новый этап давления на китайский хайтек начался в июне 2021 года, когда SAMR запустило расследование в отношении Didi Global: тогда приложения компании были временно удалены из онлайн-магазинов страны. Расследования были начаты и против других представителей IT-сектора Китая. Кроме того, власти значительно ужесточили требования к компаниям, желающим провести IPO за рубежом. Сообщалось, что от проведения IPO за рубежом, опасаясь санкций со стороны властей Китая, отказалась ByteDance, владеющая популярной соцсетью TikTok. А в январе 2023 года от проведения IPO отказалась уже Ant Group — финансовое подразделение Alibaba.

Кирилл Сарханянц