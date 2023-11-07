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Коммерсантъ FM
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В Россию пришел новый корейский косметический бренд Thim

На российском рынке появился корейский премиальный бренд Thim, главный фокус которого направлен на развитие направления декоративной косметики. В коллекции можно найти средства для макияжа глаз и губ, для оформления бровей и создания тона кожи, а также средство для демакияжа и сыворотка с солнцезащитным фильтром. Thim войдет в портфель брендов компании So Beautiful и присоединится к маркам Erborian, The Unknown, Glown Alchemist, Elemis и будет эксклюзивно представлена в сети «Золотое яблоко».

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Фото: Thim

Фото: Thim

Фото: Thim

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Фото: Thim

Фото: Thim

Фото: Thim

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