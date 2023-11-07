На Кубани объем онлайн-продаж увеличился на 37%

За девять месяцев в Краснодарском крае объем онлайн-продаж увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили «Ъ-Кубань» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейшие российские маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании), онлайн-оборот в регионе составил 218,5 млрд руб.

В ассоциации уточнили, что за январь-сентябрь 2022 года в регионе продали товаров онлайн на 160 млрд руб.

Краснодарский край занимает четвертое место среди самых активных регионов по интернет-торговле. Доля региона в общем объеме онлайн-продаж составляет 5,1%.

Татьяна Ручкина

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