Кубань вошла в топ-5 самых активных регионов в интернет-торговле

Краснодарский край занял четвертое место среди самых активных регионов по интернет-торговле. Регион занял долю в 5,1%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

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По объемам онлайн-продаж Кубань обошли только Москва (доля — 18%), Московская область (9,2%) и Санкт-Петербург (6,1%). В десятку самых активных регионов также вошли Ростовская (2,9%), Свердловская (2,6%), Нижегородская (2,2%) и Самарская (2%) области, Татарстан (1,9%) и Красноярский край (1,8%).

Всего по России объем интернет-торговли за девять месяцев увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,3 трлн руб. 2,8% от этой суммы приходится на трансграничный рынок, остальное — продажи российских компаний.

Большинство покупок приходится на цифровую и бытовую технику — 18,9% всех средств, или 812,6 млрд руб. Второе место в онлайн-продажах занимают мебель и товары для дома — 16,7%, или 720 млрд руб., третье — одежда и обувь — 15,3% или 661 млрд руб. Жители РФ также заказали онлайн продукты питания на 528 млрд руб. (12,2%) и товары для красоты и здоровья — на 349 млрд руб. (8,1%).

Татьяна Ручкина

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