В Краснодаре с гендиректора института «ИнжГео» хотят взыскать 1,9 млрд рублей

В Арбитражный суд Краснодарского края в рамках дела о банкротстве ЗАО "Научно – исследовательский проектно-изыскательский институт «ИнжГЕО»" поступило заявление ООО «Примнефтегазпроект» о привлечении Александра Кошелева к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам должника в размере 1,9 млрд руб. Об этом сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Александр Кошелев являлся генеральным директором ЗАО НИПИ «ИнжГео» (имел право действовать без доверенности) с 19 августа 2008 года по 24 февраля 2009 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО НИПИ «ИнжГео» зарегистрировано в 1996 году в Краснодаре. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Учредитель — По итогам 2020 года выручка «ИнжГео» составила 948 тыс. руб., убыток – 11,9 млн руб., кредиторская задолженность – 4 млрд руб., дебиторская задолженность – 337 млн руб. (более свежие финансовые данные не опубликованы). На момент банкротства акционерами ЗАО были бывший гендиректор ЗАО НИПИ «ИнжГео» Орест Кашараба и Haarselhorst Pensioen B.V. (Нидерланды).

Краснодарское ЗАО НИПИ «ИнжГео» было крупным участником рынка по проектированию объектов нефтегазового комплекса, работало на объектах Балтийской трубопроводной системы и нефтепровода «Восточная Сибирь—Тихий океан». В 2008 году в руководстве компании произошел конфликт, вылившийся в попытку силового захвата офиса института.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в 2020 году Арбитражный суд Краснодарского края признал ЗАО «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт “ИнжГео”» несостоятельным. Численность института составляло более 700 человек. Основным видом деятельности общества являются инженерные изыскания, комплексное проектирование, строительство объектов добычи, транспорта, хранения нефти и газа, а также объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, консалтинговые услуги, техническая экспертиза проектов, авторский надзор за строительством и т. д.

Тат Гаспарян

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