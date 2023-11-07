Спецслужбы стран ШОС за год предотвратили 69 терактов

Спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за год предотвратили 69 терактов, а также пресекли деятельность 73 законспирированных террористических ячеек. Об этом сообщил директор исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Мирзаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Руслан Мирзаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Во время выступления на конференции в Ташкенте господин Мирзаев рассказал, что за отчетный период были раскрыты 507 участников и пособников международных террористических организаций. Из них 447 человек были задержаны, еще 182 нейтрализованы, 54 были осуждены, передает «РИА Новости».

В сентябре ФСБ сообщила о предотвращении в Крыму теракта на железной дороге. Его якобы готовили украинские спецслужбы для нарушения воинских перевозок с полуострова в зону военной операции. По данным ФСБ, для совершения диверсии завербованный житель Севастополя должен был заложить под рельсы самодельное взрывное устройство.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинский агент собирал "Калибры"».

Лаура Кеффер