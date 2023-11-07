Utair совместно с Belavia запустят рейсы из Минска и Гомеля в аэропорты УрФО

Самолеты авиакомпаний Utair совместно с Belavia начнут летать через Москву в регионы России из Республики Беларусь. Авиаперевозчики подписали соответствующее соглашение, сообщили в пресс-службе Utair.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, перелеты из Минска и Гомеля (Белоруссия) в Москву будет осуществлять авиакомпания Belavia, а из Москвы по 18 направлениям России и мира — Utair. Среди городов Уральского федерального округа в их число входят Ноябрьск (ЯНАО), Когалым, Сургут, Ханты-Мансийск (ХМАО) и Тюмень. Билеты уже можно приобрести на сайте Utair.

Напомним, c 30 сентября авиакомпания Utair запустила прямые рейсы по маршруту Сургут — Дубай, стоимость билетов начинается от 22,8 тыс. руб. А также по маршруту Тюмень — Дубай, стоимость билетов — от 22,9 тыс. руб..

Полина Хабарова

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