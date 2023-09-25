Utair с 30 сентября начнет летать из Сургута в Дубай

Авиакомпания Utair с 30 сентября начнет выполнять прямые рейсы из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) в Дубай (ОАЭ). В пресс-службе компании уточнили, что полеты в аэропорт Аль Мактум будут выполняться по субботам. Время в пути составит 6 часов 10 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Стоимость билетов — от 22 871 руб.

«Прямые рейсы в Дубай важны для наших пассажиров из Югры, поскольку ОАЭ — одно из самых востребованных направлений для отдыха и рабочих поездок, а также крупнейший в мире транзитный пункт»,— отметил президент «Utair — пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

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