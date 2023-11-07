Песков заявил, что в Кремле не владеют сведениями о порче кабеля в Финском заливе

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о порче кабеля связи «Балтика» компании «Ростелеком» в Финском заливе. Он указал, что в Кремле не владеют информацией об этом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Во время очередного брифинга у пресс-секретаря решили узнать позицию власти по новости о повреждении кабеля. Однако господин Песков не дал развернутый ответ из-за неосведомленности Кремля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что специалисты ремонтного судна «Спасатель Карев» отправились восстанавливать кабель в Финском заливе после переноса работ из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте