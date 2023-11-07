Российские специалисты чинят в Финском заливе поврежденный кабель связи

Кабель связи «Балтика» компании «Ростелеком» повредился в Финском заливе. На его починку отправилось ремонтное судно «Спасатель Карев», сообщили в министерстве экономики Финляндии.

Кабель между Санкт-Петербургом и Калининградом пролегает в экономической зоне европейского государства. Известно, что специализированное судно приступило к ремонту 6 ноября. В финском ведомстве уточнили, что «Ростелеком» провел переговоры насчет работ по восстановлению кабеля с министерством труда и экономики страны.

Российская сторона ранее сообщила Хельсинки, что он вышел из строя и специалистам потребуется отправиться туда 12 октября. Однако планы пришлось сдвинуть по запросу Финляндии на фоне расследования инцидента с газопроводом Balticconnector.

Ранее «Ъ» писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в повреждении этого газопровода между Финляндией и Эстонией никто не обвинял Россию.

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