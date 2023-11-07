В Выборгском районе Петербурга спроектируют новую школу за 41 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга выбрали подрядчика для выполнения работ по проектированию здания общеобразовательной школы в Выборгском районе города. Контракт на сумму 41,5 млн рублей при начальной (максимальной) цене в 55 млн будет подписан с ООО «Асгард», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, новую школу предполагается построить на территории, ограниченной Ольгинской дорогой, улицами Шишкина, Валерия Гаврилина, Заречной и улицей Михаила Дудина — на участке № 48.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в поселке Металлострой спроектируют новую поликлинику за 47 млн рублей.

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