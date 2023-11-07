Новую поликлинику в поселке Металлострой спроектируют за 47 млн рублей

Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на выполнение работ по проектированию здания амбулаторно-поликлинического учреждения в поселке Металлострой. Его планируется построить на Садовой улице, участок 1 (юго-западнее дома 12, корпус 2, литера А по Садовой улице). Как сообщается на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контакта составляет 47 млн рублей.

Согласно опубликованному техзаданию, пропускная способность нового медучреждения составляет 600 посещений в смену. Площадь здания не должна превышать 14 тыс. кв. метров. Работы необходимо завершить до 10 декабря 2024 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 ноября. Итоги планируется подвести 30 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новую поликлинику также предполагается построить в микрорайоне Славянка Пушкинского района Петербурга. На возведение здания медучреждения городские власти готовы потратить почти 5,4 млрд рублей.

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