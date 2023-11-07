В полиции прокомментировали ДТП с машиной скорой помощи в Краснодаре

В результате аварии с машиной скорой помощи в Краснодаре пострадала пешеход. Виновником ДТП стала 31-летняя водитель «Хендай», нарушившая ПДД, прокомментировали «Ъ-Кубань» в пресс-службе городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По информации ведомства, 62-летний водитель «скорой» ехал с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом по встречной полосе дороги по улице 40-летия Победы. На перекрестке с улицей 1-го Мая в спецтранспорт врезался «Хендай», за рулем которого находилась 31-летняя девушка. Она ехала на зеленый сигнал светофора, однако нарушила требования дорожного знака, не повернула направо и продолжила движение по улице 1-го Мая.

Обе машины от удара изменили траекторию движения, спецтранспорт выехал на тротуар и сбил женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Вячеслав Рыжков

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