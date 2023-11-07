Несколько человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Краснодаре

Утром 7 ноября в Краснодаре произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Она столкнулась с легковым автомобилем на перекрестке улиц 40 лет Победы и 1 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / tipichkras Фото: t.me / tipichkras

Как видно на кадрах с видеорегистратора одного из находившихся неподалеку автомобилей, машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по другой улице ехал легковой автомобиль, он врезался в «скорую». От удара обе машины вылетели на тротуар, где в это время стояли пешеходы.

По словам очевидцев, пострадали как минимум три человека. Травмы получили водитель легкового автомобиля и два пешехода. Официальных комментариев по факту происшествия пока не было.

Вячеслав Рыжков

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