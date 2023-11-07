Имущество банкротящегося ООО «Строй Инвест Дом» выставили на торги в Петербурге

В Санкт-Петербурге вступила в процесс банкротства компания ООО «Строй Инвест Дом» (зарегистрирована в ноябре 2013 года), специализировавшаяся на покупке и продаже недвижимости. Имущество фирмы в настоящий момент выставлено на торги.

Как сообщает АБН, в общей сложности на торгах представлено три лота: нежилое помещение площадью 33,1 кв. м на Съезжинской улице (начальная цена — 4,9 млн рублей), нежилое помещение площадью 146,1 кв. м на Малом проспекте П.С. (14,8 млн руб.), нежилое помещение площадью 55,8 кв. м на Гороховой улице (8,4 млн руб.).

Участие в аукционе открыто для всех физических и юридических лиц, внесших задаток в соответствии с установленным порядком и представивших заявку на участие в установленные сроки.

Шаг аукциона для всех трех лотов составляет 5,00 % от начальной цены, а задаток для участия в торгах — 10%.

Ранее дело о банкротстве компании «Строй Инвест Дом» было передано в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В конце октября «Ъ-СПб» писал, что Федеральная налоговая служба подала банкротный иск к частной петербургской клинике «Мединеф».

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