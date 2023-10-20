ФНС подала банкротный иск к частной петербургской клинике «Мединеф»

К основанной генеральным директором ООО «ПО "Киришинефтеоргсинтез"» Вадимом Сомовым и врачом Василием Бовтюшко сети клиник «Мединеф» подано исковое заявление о банкротстве. Истцом выступает Федеральная налоговая служба. Об этом со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел 20 октября сообщает «Новый проспект».

Заявление было зарегистрировано в октябре, к производству оно пока не принято. Подробности иска и сумма требований в материалах Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти не приводятся.

По данным издания, в настоящий момент ООО «Клиника "Мединеф"» переживают непростой период. Выручка компании по итогам 2022 года сократилась на 13,9%, а чистая прибыль — на 45,5%.

В состав сети «Мединеф» входят многопрофильная клиника в Петербурге, а также медицинский и клинико-диагностический центры в Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что количество корпоративных банкротств в Петербурге за девять месяцев этого года уменьшилось на 40%.

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