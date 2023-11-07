В здании киноконцертного театра «Космос» откроют бани

В здании киноконцертного театра «Космос» планируют открыть банный комплекс, сейчас рабочие заканчивают ремонтировать помещения. Об этом сообщает портал 66.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Киноконцертный театр "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Киноконцертный театр "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Когда откроют банный комплекс, пока неизвестно. Проект реализовывает команда, которая занимается ресторанами «Высота 5642» и «Сыроварня».

По данным сервиса kartoteka.ru, в марте 2021 года была зарегистрирована организация ООО «Бани Космос» на ул. Дзержинского, 2 (ККТ «Космос»), которая, в том числе, занимается физкультурно-оздоровительной деятельностью. Бенефициарами являются Олег Телепов и Дмитрий Чечулин (по 45%) и директор Оксана Жуйкова (10%). Господин Чечулин также владеет 80% в ООО «Высота 5642 Екатеринбург».

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что проект комплекса с банями и ресторанами в Академическом районе Екатеринбурга прошел общественные обсуждения. Трехэтажное здание комплекса площадью не более 5,6 тыс. кв. м. построят в границах улиц Тенистая – Рябинина. Проект выполнен московским бюро Pergaev Architectural Bureau, заказчиком выступает «АкадемХолл», зарегистрированный на уд. Дзержинского, 2 (ККТ «Космос»).

Анастасия Таначева

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