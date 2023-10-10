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В Академическом построят гостиничный комплекс с банями и рестораном

В Екатеринбурге в Академическом районе планируют построить гостиничный комплекс с банями и рестораном в границах улиц Тенистая – Рябинина, следует из материалов опубликованных на сайте городской администрации. Для строительство необходимо изменить статус земельного участка, для этого мэрия запустила процедуру общественных обсуждений.

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Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

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Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Согласно материалам, на территории участка предусмотреть одно здание общей площадью не более 5,6 тыс. кв. м. «Проектным решением предусмотрено строительство трехэтажного комплекса с подвалом и техническим чердаком, в объеме которого выполняется гостиничный комплекс, предприятие общественного питания (ресторан), предприятие бытового обслуживания (общественные бани) и предприятие торговли (магазин). На прилегающей территории в границах участка также предусматривается наземная автостоянка для размещения автотранспорта посетителей и работников комплекса»,— указано в материалах.

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Для банного комплекса построят бассейн с выходом на улицу. Как следует из проекта, ресторан и бани хотят разместить на одном этаже (первый-второй), чтобы объединить их технологическую зону. «Предусмотреть террасы и летние кафе для отдыха. Взять за основу Челябинские бани по набору помещений»,— указано в проекте.

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Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

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Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

На первом этаже хотят открыть продуктовый магазин, химчистку. В третий этаж отдать под гостиницу.

Проект выполнен московским бюро Pergaev Architectural Bureau. Заказчиком — «АкадемХолл». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания зарегистрирована на ул. Дзержинского, 2 (ККТ «Космос»).

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