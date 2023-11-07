Никита Кучеров вышел на лучший график

Российский форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров уже на старте регулярного чемпионата НХЛ очень громко заявил о претензиях на титул его лучшего бомбардира. К пяти очкам, набранным в минувший уикенд в матче с «Оттава Сенаторс», он добавил еще четыре во встрече с «Торонто Мейпл Лифс». Форма Кучерова, впрочем, один из немногих козырей сегодняшней «Тампы», которая, несмотря на его достижения, проиграла «Торонто» и имеет сейчас отрицательный баланс побед и поражений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В двух последних матчах форвард «Тампа-Бей» Никита Кучеров (на фото) набрал девять очков и теперь всего на один балл отстает от лидера бомбардирской гонки регулярного чемпионата НХЛ Элиаса Петтерссона

Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters В двух последних матчах форвард «Тампа-Бей» Никита Кучеров (на фото) набрал девять очков и теперь всего на один балл отстает от лидера бомбардирской гонки регулярного чемпионата НХЛ Элиаса Петтерссона

Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters

Матч, в котором «Торонто» принимал «Тампу», стал хитом по двум причинам. Первая — это его любопытный сюжет. После стартового периода казалось, что хозяева обречены. «Тампа» в нем ответила на их ранний гол своими четырьмя, повела с огромным преимуществом и убрала на скамейку запасных чувствовавшего себя явно не в своей тарелке российского голкипера Илью Самсонова. Но, как выяснилось, интрига еще не умерла. «Торонто» потихоньку пришел в себя, счет сравнял и даже вышел в заключительном периоде вперед. Он не удержал это преимущество, однако в овертайме Калле Ярнкрук все-таки принес ему выигрыш.

Вторая причина — персональный перформанс Никиты Кучерова. Лидер нападения «Тампы» набрал в этом матче четыре очка, приложив руку ко всем голам, которые были забиты его командой в том самом стартовом периоде. Дважды Кучеров отличился сам, дважды ассистировал партнерам. Яркости этому взрыву Никиты Кучерова добавил тот факт, что в минувшие выходные в предыдущей встрече он выдал не менее громоподобное выступление. До нее у Кучерова был неважный отрезок — два балла за результативные передачи в четырех матчах. Но тренер «Тампы» Джон Купер произвел кое-какие корректировки в звеньях, и российского форварда прорвало. В игре с «Оттава Сенаторс» он добыл пять очков (гол и четыре передачи), притом что его клуб в общей сложности поразил ворота оппонентов шесть раз, взяв верх со счетом 6:4. И вот теперь новый личный подвиг.

Он очень похож на уверенную заявку на первенство в бомбардирской гонке регулярного чемпионата.

Никита Кучеров сейчас с 20 очками делит в ней второе место с братьями Джеком и Квинном Хьюзами, выступающими за «Нью-Джерси Девилс» и «Ванкувер Кэнакс».

Но отставание от находящегося на верхушке еще одного игрока «Ванкувера», Элиаса Петтерссона, чисто символическое — один балл. При этом у Кучерова гораздо больше заброшенных шайб, чем у шведского форварда,— девять против шести.

И есть еще пара нюансов, поднимающих котировки на Никиту Кучерова. В 2019 году он уже получил по итогам «регулярки» бомбардирский приз НХЛ — Art Ross Trophy, в комплекте с которым ему тогда достался и приз просто сильнейшему хоккеисту первенства. В том чемпионате в активе Кучерова было 128 очков — цифра, смотревшаяся грандиозной, рекорд века. Так вот, сейчас нападающий идет по графику, опережающему график пятилетней давности. В проекции на полную дистанцию чемпионата из 82 матчей его текущий показатель превращается аж в 137 очков.

Это все равно меньше, чем было в прошлом сезоне у Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс», побившего достижение Никиты Кучерова,— 153 очка. Однако сезон нынешний Макдэвид начал совершенно невыразительно. У него мало что клеится, а его результативность на фоне результативности Кучерова чрезвычайно скромна — десять баллов.

При этом нельзя игнорировать и тот факт, что тонус Никиты Кучерова — одно из немногих светлых пятен сегодняшней «Тампы». Клуб, взявший Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах, а в 2022-м добравшийся до финала play-off, пока играет довольно натужно. Формально у него все не так уж плохо с точки зрения турнирного положения — третье место в Атлантическом дивизионе позади «Бостон Брюинс» и «Детройт Ред Уингс». Но этот дивизион безумно плотный по составу, разрывы между командами минимальны. А у «Тампы» между тем практически не бывает матчей, в которых она именно уничтожала, раскатывала бы соперников. Клуб все время мучается и в данный момент имеет отрицательный баланс побед и проигрышей — пять на семь. Выручает то обстоятельство, что сразу четыре из своих поражений «Тампа» потерпела в овертайме, а овертайм — это, как ни крути, очко даже в случае неудачи.

Но от ощущения, что, какой бы ни была форма Никиты Кучерова, команде, чтобы более или менее спокойно прорваться в play-off, требуется усиление, никуда не деться. Впрочем, и вариант с усилением лежит на поверхности. Это возвращение в строй другого стержневого российского игрока, голкипера Андрея Василевского, перенесшего операцию на травмированной спине. Оно должно состояться к декабрю.

Алексей Доспехов