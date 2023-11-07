На трассе Серов — Краснотурьинск — Североуральск произошло смертельное ДТП

На 15 км трассы Серов — Краснотурьинск — Североуральск столкнулись две легковые машины. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, в результате аварии погиб один человек.

По предварительным данным Госавтоинспекции, столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris. В ДТП еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас медики оказывают помощь пострадавшим. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Полина Хабарова

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