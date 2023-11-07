На Урале возбудили уголовное дело после расстрела пенсионером своих сыновей

В Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении 73-летнего пенсионера, который расстрелял своих взрослых сыновей. В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что он обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 6 ноября в селе Туринская Слобода пьяный пенсионер во время конфликта с 45-ти и 51-летними сыновьями вооружился огнестрельным оружием и выстрелил в них. Младший сын скончался на месте, а второй мужчина, получив ранение в плечо, смог скрыться. Ему была оказана медицинская помощь. Впоследствии силовики смогли задержать пенсионера в одном из частных подворий, где он пытался скрыться на сеновале. Там же было найдено и оружие, которое он попытался спрятать в собачьей будке.

Ранее сообщалось, что конфликт начался из-за того, что взрослые сыновья нигде не работали и жили за счет отца. Силовикам пенсионер якобы заявил, что не собирался убивать их, а лишь хотел воспитать из-за их безделья.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что никто из трех членов семьи официально нигде не работали. Он также отметил, что, по одной из версий, именно упреки «отпрысков в безделье» и стали так «триггером» в этом ЧП. При этом в полиции отметил, что трагедия произошла на почве «банального злоупотребления спиртным».

«Но, возможно, последствия для участников этой криминальной истории были бы не столь роковыми, если бы "под горячую руку" фигуранту не попался обрез охотничьего гладкоствольного ружья. Сейчас сыщики уголовного розыска территориального ОВД устанавливают обстоятельства появления этого "огнестрела" у пенсионера. Отмечу, что за незаконный оборот оружия также предусмотрена уголовная ответственность»,— добавил полковник Горелых.

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