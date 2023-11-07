В Свердловской области пенсионер открыл стрельбу по сыновьям за безделье

В Свердловской области 73-летний мужчина открыл стрельбу по двум взрослым сыновьям за иждивение. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

Конфликт произошел в селе Туринская Слобода. По данным telegram-канала, пенсионер поругался с 46-ти и 51-ти летними сыновьями, которые «сидят на шее и не зарабатывают деньги». В результате отец выстрелил младшему сыну в живот, а старшему — в руку.

Младший сын скончался на месте до приезда скорой, а старшего госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. Пенсионера задержали. Сотрудникам полиции он заявил, что просто хотел воспитать сыновей, но убивать их не планировал.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Ъ-Урал» пообещали прокомментировать информацию позже.

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