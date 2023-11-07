Третьего инспектора Ростехнадзора осудили за взятку от директора «Листвяжной»

В Белово (Кемеровская область) бывший инспектор Ростехнадзора осужден на три года колонии общего режима за коррупцию, сообщили в кузбасской прокуратуре. По данным ведомства, в 2021 году инспектор через посредника получил от директора шахты «Листвяжная» взятку каменным углем. Уголь, считает следствие, полагался за лояльное отношение при проведении проверок по соблюдению требований промышленной безопасности на «Листвяжной».

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В управлении Следственного комитета по Кемеровской области рассказали, что это уже третий инспектор Ростехнадзора, осужденный за получение взятки от директора «Листвяжной». Двум другим инспекторам Ростехнадзора тот же суд назначил три года условно и три года колонии общего режима.

В июле, как писал «Ъ-Сибирь», экс-директор «Листвяжной» Сергей Махраков получил два года за взятки сотрудникам Ростехнадзора. Сергей Махраков также является одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного после взрыва на шахте. Ему инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности (ст. 217 УК РФ).

25 ноября 2021 года в шахте произошел взрыв, в результате которого погибли 46 горняков, а затем 5 горноспасателей в ходе спасательной операции.

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Илья Николаев