Экс-руководителя «Листвяжной» приговорили к двум годам колонии за взятку углем

Беловский городской суд в Кемеровской области приговорил экс-руководителя угольного предприятия к двум годам исправительной колонии общего режима. Бывший топ-менеджер признан виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), сообщила прокуратура Кузбасса. По данным «Ъ», речь идет об экс-руководителе шахты «Листвяжной».

По данным следственного управления СКР по Кемеровской области, обвиняемый в 2020-2021 годы передал инспекторам Сибирского управления Ростехнадзора уголь в качестве взятки «за отсутствие проверок в отношении угольного предприятия или формальное их проведение без выявления возможных нарушений». Вину он не признал.

Как уточнили в ведомстве, уголовные дела в отношении получателей взяток еще рассматриваются в суде.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в мае этого года по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения двум врачам, которые за взятки скрывали травмы работников шахты «Листвяжная». Инкриминируемые медработникам события происходили в 2018-м и 2021 годах.

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Валентин Романов