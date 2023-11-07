Бизнес-кейсы «Ростелекома» войдут в учебную программу Высшей школы бизнеса ВШЭ

«Ростелеком» и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ) подписали долгосрочное соглашение о партнерстве, в рамках которого преподаватели ВШБ разработают серию учебных кейсов на основе анализа реальных бизнес-ситуаций из управленческой практики компаний группы «Ростелеком». Всего будет создано 16 кейсов, охватывающих разные аспекты менеджмента: управление проектами, стратегии и маркетинг, организационное поведение, лидерство, а также операционный и финансовый менеджмент.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Эксперты «Ростелекома» предоставят актуальные данные компании, на основе которых преподаватели ВШБ разработают учебные кейсы. Все материалы будут подготовлены с учетом международных стандартов. Кейсы, отражающие актуальные вызовы и бизнес-процессы российского рынка, станут уникальным практико-ориентированным учебно-методическим материалом для обучения различного уровня — от бакалавриата до программ MBA. Кейс-метод признан одним из ключевых инструментов качественного бизнес-образования.

Разработки будут внедрены в образовательные программы ВШБ, а также пополнят коллекцию учебных кейсов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и станут доступны бесплатно всем преподавателям бизнес-дисциплин в вузах и корпоративных университетах. Дополнительным преимуществом проекта станут методические указания для преподавателей по использованию этих кейсов.

«Установление партнерств с компаниями-лидерами — один из приоритетов развития ВШБ как ведущей российской бизнес-школы. Использование оригинальных учебных кейсов, разработанных на первичных материалах отечественных компаний, является важным фактором высокого качества наших программ от бакалавриата до МВА и корпоративного обучения. Новый проект ВШБ с “Ростелекомом” показывает, что кооперация с бизнесом в создании кейсов о практиках российского менеджмента может приносить пользу обеим сторонам», — подчеркнул Валерий Катькало, директор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

«Наша компания обладает обширной экспертизой в области реализации сложных и масштабных проектов в разных отраслях экономики. Выступая партнером для государства, бизнеса и населения, “Ростелеком” внедряет технологичные сервисы и продукты, для разработки и запуска которых необходимы уникальные компетенции и профессионализм. Совместный проект с бизнес-школой такого уровня позволяет нам не просто поделиться этим опытом с аудиторией, для которой он важен. Мы уверены, что наше сотрудничество станет вкладом в укрепление кадрового потенциала страны и позволит подготовить действительно востребованных бизнесом специалистов. Кроме того, для нас важно, что партнерство с ВШЭ усилит и наши собственные обучающие программы», — отметила Екатерина Барабанова, директор по развитию персоналом ПАО «Ростелеком».

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