Жители Петербурга смогут получить охотничий билет через МФЦ

В Санкт-Петербурге предоставили возможность получить охотничий билет при обращении в МФЦ, сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Теперь гражданам не придется приходить к чиновникам Смольного, если они подают документы через региональный портал «Госуслуги». На сайте можно отправить заявку как на получение билета, так и на его аннулирование. При подаче запроса пользователь сможет выбрать наиболее подходящий для себя МФЦ.

Ранее «Ъ-Южный Урал» сообщал, что правоохранители задержали в Челябинской области мужчину, подозреваемого в убийстве трех косуль.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте