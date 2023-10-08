В Челябинской области задержан браконьер, убивший трех косуль

Сотрудники полиции задержали в Варненском районе Челябинской области браконьера, застрелившего трех косуль. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

О выстрелах в лесу и возможной несанкционированной охоте полицейским сообщил охотинспектор, проводивший рейд возле поселка Камышинка. В результате был задержан 36-летний житель Карталов. В багажнике его автомобиля были обнаружены туши трех косуль. Лицензий на охоту и отстрел этих животных у карталинца не было.

Южноуральца доставили в отдел полиции, ружье и патроны изъяли. По данным полиции, карталинец причинил министерству экологии Челябинской области ущерб в 120 тыс. руб. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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