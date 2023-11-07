Тульский застройщик выкупил 15,5 га под жилье в Липецке за 257 млн рублей

В Липецке участок площадью 15,5 га под комплексное развитие территории (КРТ) с торгов «Дома.РФ» выкупило тульское ООО «Специализированный застройщик "Комплекс"». В ходе аукциона компания увеличила начальную цену лота в 18 раз — с 14,3 до 256,9 млн руб., следует из документации.

В торгах также участвовали тульское ООО «Имена. КРТ. Тула», рязанское ООО «СЗ "Квадрат"» Ирины Макаровой, структура липецкой ГК «Ремстройсервис» Павла Тучкова ООО «СЗ "Ремстройсервис Романово"» и основное юрлицо воронежской ГК «Инстеп» Анатолия Шмыгалева ООО «СЗ "Инстеп"». Они предлагали за лот от 50,2 млн до 256,5 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ "Комплекс"» было зарегистрировано в Туле 12 октября 2023 года. Компания планирует вести деятельность заказчика-застройщика, генподрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компанией владеет ее гендиректор Андрей Голдаков: 95% долей ему принадлежит напрямую, еще 5% — его же екатеринбургскому ООО «Имена. Строительство». Господин Голдаков также возглавляет ООО «Имена. КРТ. Тула». Эта компания зарегистрирована 17 октября 2023 года для аналогичного вида деятельности. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компанию контролирует Илья Андреев: 95% долей напрямую, 5% — через его же петербургское ООО «Имена. Управление проектами».

Участок расположен рядом с гаражным кооперативом «Колос» на улице Ботанической, 34 в районе опытной станции. Он находится в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в 8 км от центра Липецка. Вид разрешенного использования земли — хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

По условиям аукциона, максимум здесь можно построить 88,4 тыс. кв. м. При этом не менее 5% от площади квартир должна составить площадь нежилых помещений. Срок реализации проекта — 10 лет с даты подписания договора о КРТ.

О том, какой новый ЖК в Липецке запланировал «Инстеп», читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова, Александр Прытков

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