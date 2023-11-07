Турпоток в Тюменской области за девять месяцев вырос на 17%

Тюменскую область за девять месяцев 2023 года посетили около 2,8 млн туристов. Как сообщила «РБК Тюмень» директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова, это на 17% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мост влюбленных в Тюмени

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Мост влюбленных в Тюмени

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Отмечается, что доля туристов, которые прибывают в регион с деловыми поездками, за последние несколько лет не изменилась. Она составляет до 10% от общего туристического потока.

По словам Марии Трофимовой, средний чек поездки туриста, приезжающего в Тюменскую область, составляет от 16 до 30 тыс. руб. «Цена зависит от длительности поездки и ее целей»,— отметила она.

Тюменскую область в 2022 году посетили 3,3 млн человек. В 2021 году регион посетили 3 млн туристов. «Предприятия туристической отрасли перечислили в областной бюджет 2,4 млрд рублей налоговых платежей»,— сказано в сообщении.

Напомним, Свердловская область заняла шестое место в рейтинге самых популярных регионов страны в летнем сезоне. Регион за лето посетили 1 млн туристов.

Полина Хабарова

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