Свердловская область вошла в топ-10 популярных у туристов регионов за лето

Свердловская область заняла шестое место в рейтинге самых популярных регионов страны в летнем сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Как рассказал в своем Telegram-канале заместитель губернатора Дмитрий Ионин, регион за лето посетили 1 млн туристов.

По данным РСТ, первое место в рейтинге занял Краснодарский край, второе — Москва, третье — Санкт-Петербург, далее — Республика Татарстан и Московская область.

Напомним, самым популярным направлением для отдыха в летний период у уральцев стала Турция. Среди зарубежных направлений интерес вырос к Казахстану и Армении, среди российских — традиционно лидируют Сочи и Калининградская область.

Полина Хабарова

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