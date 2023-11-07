Бывший инспектор Ростехнадзора в Кузбассе признан виновным в получении взятки

Беловский городской суд признал виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) 58-летнего бывшего государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора в Кузбассе. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права осуществлять функции представителя власти. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, взяткодателем выступил директор ООО «Шахта "Листвяжная"» Сергей Махраков. В июле он уже был приговорен за дачу взятки к двум годам лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Следствие и суд установили, что в сентябре 2021 года осужденный через посредника получил от директора одного из угольных предприятий региона взятку углем для личных нужд. За это бывший инспектор обещал учреждению либо отсутствие проверок, либо их проведение без выявления возможных нарушений.

Как сообщила пресс-служба СКР по Кемеровской области, на денежные средства осужденного по ходатайству следственного органа был наложен арест, на период следствия он находится под стражей. Действиям посредника следствием также дана надлежащая правовая оценка.

25 ноября 2021 года в шахте «Листвяжная» произошел взрыв, в результате которого погибли 46 горняков, а затем 5 горноспасателей в ходе спасательной операции.

Подробнее о деле об аварии на «Листвяжной» — в материале «Ъ» «Бывшие топ-менеджеры не поняли обвинения».

Игорь Лавренков, Кемерово