В Оренбурге расследуют гибель рабочего на стройплощадке

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ) в Оренбурге. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Происшествие случилось на объекте коммерческой фирмы по ул. Кипарисовой в микрорайоне поселка Кушкуль

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

Установлено, что вечером в минувшую пятницу, 3 ноября текущего года, обрушился грунт во время строительных работ в траншее на объекте коммерческой фирмы по ул. Кипарисовой в микрорайоне поселка Кушкуль. В результате происшествия одного из работников засыпало землей, и он погиб.

Следствие намерено «дать процессуальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности» во время работ.

Ранее в Оренбуржье было закончено расследование уголовного дела о гибели рабочих от падения лифтового подъемника. Происшествие случилось 3 ноября минувшего года.

Георгий Портнов