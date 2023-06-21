В Оренбуржье направят в суд дело о гибели рабочих от падения лифтового подъемника

Завершено расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности во время работ, повлекшем смерть двух человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ) в Оренбургской области. Его фигурантом является 44-летний механик рудника местного акционерного общества. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, механик рудника отвечал за соблюдение требований промышленной безопасности и правил охраны труда. Он должен был организовать работы по техническому обслуживанию, ремонту и безопасной эксплуатации шахтного лифтового подъемника.

Утром 3 сентября минувшего года фигурант уголовного дела получил наряд-допуск на осмотр и ревизию объекта. Для этого он изготовил инструмент, не предусмотренный руководством по эксплуатации оборудования, и не провел инструктаж на рабочем месте исполнителям работ (слесарю и электрослесарю по обслуживанию и ремонту оборудования). Также он не ознакомил работников с нарядом-допуском, в котором был указан правильный способ проведения работ, и покинул место проведения техобслуживания оборудования.

Из-за этого потерпевшие застропили шахтный лифтовый подъемник за крышу кабины вместо указанного в наряде-допуске способа. Для этого они применили изготовленный фигурантом дела самодельный крюк.

В итоге шахтный лифтовый подъемник рухнул, и оба работника погибли. В настоящее время уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее в Оренбуржье был вынесен приговор по уголовному делу о гибели рабочих в подземном руднике в Гае. Двое работников предприятия, начальник участка и его помощник признаны виновными в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Георгий Портнов