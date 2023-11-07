Бастрыкин заступился за петербуржцев, страдающих от нелегальной парковки мигрантов

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обратил внимание на комментарии в социальных сетях об организации мигрантами нелегальной платной парковки в Санкт-Петербурге, сообщили в информационном центре СК России.

Председатель ведомства поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Петербуржцы пожаловались, что иностранные граждане осуществили захват придомовой территории жилого дома в одном из районов Северной столицы и организовали там нелегальную платную парковку. При отказе воспользоваться ею от злоумышленников поступали угрозы, также были факты применения насилия и порчи имущества.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования»,— содержится в тексте информационного центра.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет по Петербургу приступил к доследственной проверке по факту смерти двух человек в пожаре в Красногвардейском районе города.

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