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В Туапсе 7 ноября проведут учения с беспилотником

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод 7 ноября будет проводить учения с привлечением беспилотного летательного аппарата. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

По информации МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», учения пройдут до 15:00. Жителей просят сохранять спокойствие и не покидать рабочие места.

Утром 7 ноября на Майкопской ГЭС включали сирены в рамках плановой проверки. С 12:00 до 13:00 будут проводить проверку и диагностику работоспособности 37 новых блоков акустического оповещения в Ленинградском районе Краснодарского края.

Татьяна Ручкина

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