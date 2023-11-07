В Туапсе 7 ноября проведут учения с беспилотником

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод 7 ноября будет проводить учения с привлечением беспилотного летательного аппарата. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Туапсе Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

По информации МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», учения пройдут до 15:00. Жителей просят сохранять спокойствие и не покидать рабочие места.

Утром 7 ноября на Майкопской ГЭС включали сирены в рамках плановой проверки. С 12:00 до 13:00 будут проводить проверку и диагностику работоспособности 37 новых блоков акустического оповещения в Ленинградском районе Краснодарского края.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram