В Омской области запущен распредцентр «Пятерочки» за 5 млрд рублей

В Омске в рамках первой очереди логопарка «Солнечный» открыт первый межрегиональный распределительный центр торговой сети «Пятерочка», сообщил первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков. По его данным, инвестиции в распредцентр составили 5 млрд руб., средства федерального и областного бюджетов – 250 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Новый распредцентр будет обслуживать некоторые районы соседней с нами Новосибирской области. В результате мы существенно сокращаем плечо доставки товаров, что скажется на уменьшении их себестоимости, конечной цене и свежести товара»,– сказал господин Ушаков.

Ранее руководство Омской области сообщало, что проект «Солнечного» реализует «ПФО групп», в логопарке будет построено более 200 тыс. кв м недвижимости. Частные инвестиции в реализацию проекта составят более 10 млрд руб. В числе резидентов назывались «Пятерочка», «Красное и Белое» и «ряд других торговых сетей, каждая из которых будет иметь обособленный центр». Также о планах строительства своих распредцентров в «Солнечном» сообщали Wildberries и Ozon.

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Оксана Павлова