Ozon планирует построить склад в Омской области

Склад компании Ozon планируется построить в логопарке «Солнечный» в Омской области. «Уже есть достигнутые соглашения с маркетплейсом Ozon», - сказал губернатор Омской области Александр Бурков на заседании регионального совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции.

По его словам, всего в «Солнечном», проект которого реализует «ПФО групп», будет построено более 200 тыс. кв м. « Сейчас на объекте в процессе строительства находятся 38 тыс. кв. метров. Работы идут опережающими темпами, более того, вышли на строительство второй очереди — еще одного объекта общей площадью 50 тыс. кв. м. Уже в этом году начинают строить третью очередь площадью свыше 70 тыс. кв. м. И в планах ещё четвертая очередь», - сказал губернатор. Он отметил. что в числе первых резидентов – «Пятерочка», «Красное и Белое» и «ряд других торговых сетей, каждая из которых будет иметь обособленный центр». Частные инвестиции в реализацию проекта превысят 10 млрд руб., сказал господин Бурков.

В марте прошлого года сообщалось, что интернет-магазин Wildberries планирует построить в Омской области складской комплекс на 100 тыс. кв м. Сейчас, по данным областных властей, компания проектирует строительство первого объекта на Западном обходе Омска.

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Оксана Павлова