«Кронверк» передумал требовать у властей продления срока строительства больницы

Саратовская строительная фирма ООО СЗ КГ «Кронверк» отозвала иск к региональным властям с требованием продлить срок на возведение корпуса областной детской клинической больницы с 25 декабря 2023 года до 30 июня 2025 года. Соответствующая информация опубликована в карточке судебного дела.

Заявление «Кронверка» Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению 26 октября, а 2 ноября поступило ходатайство об отказе от требований. В минувшие выходные стройку посетил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, после чего, со ссылкой на подрядчика, в Telegram-канале «Володин Саратов» написали, что работы завершат до 1 января 2024 года.

Госконтракт в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на общую сумму более чем в 866 млн руб. с ГК «Кронверк» саратовские чиновники подписали в июне 2022 года.

Ранее пресс-служба губернатора Романа Бусаргина опубликовала релиз о ходе работ на объекте. Глава региона поручил подчиненным «оказывать подрядчику максимальное содействие по всем возникающим вопросам». По словам чиновников, на данный момент на объекте задействованы «от 150 до 200 человек».

Никита Маркелов

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