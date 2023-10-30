В Саратове «Кронверк» требует удвоить срок на стройку корпуса детской больницы

ООО СЗ ГК «Кронверк», которое в рамках госконтракта строит корпус «Саратовской областной детской клинической больницы», требует у заказчика продлить срок выполнения работ до 30 июня 2025 года. Соответствующий иск к региональному ГКУ «Управление капитального строительства» застройщик подал в арбитражный суд Саратовской области.

Госконтракт в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на общую сумму более чем в 866 млн руб. с ГК «Кронверк» саратовские чиновники подписали в июне 2022 года. Согласно карточке на портале «Госзакупки» изначально власти региона договорились с подрядчиком закончить строительство корпуса на 238 коек до 25 декабря 2023 года.

Ранее пресс-служба губернатора Романа Бусаргина опубликовало релиз о ходе работ на объекте. Глава региона поручил подчиненным «оказывать подрядчику максимальное содействие по всем возникающим вопросам». По словам чиновников, на данный момент на объекте задействованы «от 150 до 200 человек».

Никита Маркелов

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