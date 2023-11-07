UBS впервые с 2017 года отчитался о квартальном убытке
Швейцарская UBS Group завершила третий квартал года с чистым убытком в размере $795 млн, следует из финансового отчета банковской группы. Это первый случай за почти шесть лет, когда UBS не удалось сохранить прибыльность бизнеса.
Фото: Arnd Wiegmann/File Photo, Reuters
Убыточность по итогам третьего квартала связана прежде всего с продолжающейся интеграцией бизнеса Credit Suisse, выкупленного UBS в марте текущего года. Расходы, связанные с этим процессом, составили примерно $2 млрд. Базовая же операционная прибыль UBS до вычета налогов составила $844 млн. Однако размер чистого убытка банковской группы все равно оказался хуже, чем ожидали аналитики, опрошенные Reuters. Те прогнозировали, что этот показатель составит $444 млн.
По словам генерального директора UBS Серджио Эрмотти, компания проходит через непростой этап осуществления крупнейшего поглощения в банковском секторе за несколько десятилетий. Компании предстоит сократить расходы на $10 млрд, сохранив прибыльные подразделения Credit Suisse и избавившись от всего, что может нести риски для благополучия UBS Group. Подробный план развития бизнеса будет представлен в феврале 2024 года вместе с презентацией годового отчета.