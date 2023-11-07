UBS впервые с 2017 года отчитался о квартальном убытке

Швейцарская UBS Group завершила третий квартал года с чистым убытком в размере $795 млн, следует из финансового отчета банковской группы. Это первый случай за почти шесть лет, когда UBS не удалось сохранить прибыльность бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann/File Photo, Reuters Фото: Arnd Wiegmann/File Photo, Reuters

Убыточность по итогам третьего квартала связана прежде всего с продолжающейся интеграцией бизнеса Credit Suisse, выкупленного UBS в марте текущего года. Расходы, связанные с этим процессом, составили примерно $2 млрд. Базовая же операционная прибыль UBS до вычета налогов составила $844 млн. Однако размер чистого убытка банковской группы все равно оказался хуже, чем ожидали аналитики, опрошенные Reuters. Те прогнозировали, что этот показатель составит $444 млн.

По словам генерального директора UBS Серджио Эрмотти, компания проходит через непростой этап осуществления крупнейшего поглощения в банковском секторе за несколько десятилетий. Компании предстоит сократить расходы на $10 млрд, сохранив прибыльные подразделения Credit Suisse и избавившись от всего, что может нести риски для благополучия UBS Group. Подробный план развития бизнеса будет представлен в феврале 2024 года вместе с презентацией годового отчета.

Кирилл Сарханянц