Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Курске

Управление Следственного комитета России (СКР) по Курской области организовало доследственную проверку по факту гибели мужчины и женщины 1950-го и 1963 годов рождения соответственно при пожаре в многоэтажке облцентра, который произошел накануне. Об этом сообщили в ведомстве.

«Следователем произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, опрошены очевидцы, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии»,— рассказали в СКР.

В региональном главке МЧС ранее сообщали, что на кухне квартиры на четвертом этаже загорелись бытовые вещи. Дежурный узнал об этом утром. На место прибыли 44 спасателя, они эвакуировали с верхних этажей 25 человек, еще 17 спасли, в том числе двоих детей. Также, по данным МЧС, из горящей квартиры были эвакуированы три человека — двое из них скончались до приезда скорой помощи.

Алина Морозова

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