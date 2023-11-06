Два человека погибли при пожаре в курской многоэтажке

В результате пожара во многоэтажке на улице Чернышевского в Курске погибли два человека. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Также с верхних этажей дома были эвакуированы 25 человек и спасены 17, в том числе двое детей.

Сообщение о пожаре поступило дежурному МЧС сегодня утром. Выяснилось, что на кухне одной из квартир на четвертом этаже загорелись бытовые вещи. Из нее эвакуировали трех человек, однако к прибытию бригады скорой помощи двое из них погибли.

На ликвидацию возгорания у спасателей ушла 21 минута. Пожар тушили 44 человека с помощью 15 единиц спецтехники. «Причину происшествия установят специалисты испытательной пожарной лаборатории»,— заключили в МЧС.

Ранее сотрудника курского ТЦ «Бумеранг» осудили за пожар, в котором погиб человек и было повреждено имущество на 30 млн руб.

Егор Якимов

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