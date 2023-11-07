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На мэрию Медногорска подали в суд за долгое расселение аварийного дома

Прокурор Медногорска обратился в суд с иском к администрации города. Представитель контрольного органа потребовал устранить нарушение прав жителей д. 9 по ул. Береговая. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее контрольный орган провел проверку и обнаружил, что указанное здание признано аварийным, а его жильцов должны расселить до 31 декабря 2036 года. Прокуратура сочла указанный срок не отвечающим «требованиям разумности» и «чрезмерно длительным».

В связи с этим надзорное ведомство подало иск к чиновникам. Он был удовлетворен. Срок расселения аварийного дома был сокращен на десять лет – до 2026 года.

Ранее прокуратура уже судилась с мэрией Медногорска. Предметом разбирательства стало отсутствие маневренного жилфонда.

Георгий Портнов

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