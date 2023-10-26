На мэрию Медногорска подали в суд за отсутствие маневренного жилфонда
Суд удовлетворил иск прокурора Медногорска к администрации города. Надзорное ведомство попросило обязать чиновников создать в муниципалитете маневренный фонд жилья. Об этом сообщает городская прокуратура.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Ранее контрольный орган провел проверку и установил, что на территории города нет жилых помещений маневренного фонда для временного проживания граждан по договору найма. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд.
В настоящее время прокуратура контролирует исполнение судебного решения.