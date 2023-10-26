Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На мэрию Медногорска подали в суд за отсутствие маневренного жилфонда

Суд удовлетворил иск прокурора Медногорска к администрации города. Надзорное ведомство попросило обязать чиновников создать в муниципалитете маневренный фонд жилья. Об этом сообщает городская прокуратура.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее контрольный орган провел проверку и установил, что на территории города нет жилых помещений маневренного фонда для временного проживания граждан по договору найма. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд.

В настоящее время прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...