Стенд Петербурга на выставке «Россия» за первый день посетили 12,5 тыс. человек

Более 12,5 тыс. посетителей в первый день работы Международной выставки «Россия» на ВДНХ в Москве собрал стенд Санкт-Петербурга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Борис Пиотровский / Telegram-канал Фото: Борис Пиотровский / Telegram-канал

Стенд Петербурга состоит из двух частей, одна из которых постоянная, а другая будет меняться еженедельно. На это неделе гостей стенда ожидают мастер-классы, лекции, презентации и другие мероприятия, уточнил чиновник.

На петербургском стенде представлены знаковые городские объекты и проекты, выбранные голосованием — «Алые паруса», Морской Никольский собор Кронштадта, Единая карта петербуржца, Музей обороны и блокады Ленинграда, «Газпром Арена» и «СКА Арена» и т.д.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что основным арт-объектом петербургского стенда на выставке «Россия» станет детальная копия Дворцового моста.

Выставка «Россия» начала работу на ВДНХ в Москве 4 ноября. Она продлится до 12 апреля 2024 года. На выставке представлена 131 экспозиция, включая стенды 89 регионов, 22 федеральных органа власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций.

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