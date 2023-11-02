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Стенд Санкт-Петербурга на выставке «Россия» оформят в виде Дворцового моста

Основным арт-объектом петербургского стенда на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве станет детальная копия Дворцового моста. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, показавший фото стенда.

Фото: Борис Пиотровский / Telegram-канал

Фото: Борис Пиотровский / Telegram-канал

В целом, как сообщил господин Пиотровский, стенд Петербурга будет на 90% состоять из мультимедийных и интерактивных решений, рассказывающих о достижениях города на Неве. «Отдельное внимание — эффекту погружения в атмосферу города: гости выставки погуляют по осеннему Петербургу, окажутся посреди замерзшей Невы зимой или в цветущем Екатерининском саду весной. А в уличной фотозоне "Алые паруса" об истории праздника расскажет еще одна мультимедийная инсталляция»,— презентовал вице-губернатор.

По его словам, аудиогид-путеводитель по выставке озвучил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющено вместе со своим сыном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в честь Международной выставки «Россия» в Петербурге выпустят в продажу сувенирные карты «Подорожник».

Выставка «Россия» пройдет в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

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