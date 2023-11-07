Полиция ищет мужчину, напавшего на ребенка в Краснодаре

Краснодарские полицейские разыскивают мужчину, который напал на 10-летнего мальчика. Неизвестный побил ребенка на улице Тепличной, 94, говорится в сообщении одного из городских пабликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / ghestkrd Фото: t.me / ghestkrd

В публикации есть видео, на котором можно заметить, как мужчина гонится за мальчиком, валит его на землю, а затем пинает ногами. После этого неизвестный уходит, а к ребенку подходит группа подростков, которые помогают ему подняться.

Сообщается, что мальчик перед этим шел по двору и стучал в окна цокольного этажа. Ему делали замечания, а позже из подъезда вышел тот самый мужчина.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что правоохранители сейчас устанавливают личность мужчины. Оценивается причиненный здоровью ребенка вред.

Вячеслав Рыжков

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