Мэр Ярославля поручил решить вопрос со сгоревшим рестораном «Сквер»
Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил решить вопрос со сгоревшим рестораном «Сквер» на Первомайском бульваре. Поручение господин Молчанов дал во время открытого совещания в мэрии.
Ресторан "Сквер" после пожара
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар в ресторане «Сквер» на Первомайском бульваре в Ярославле произошел в ночь с 30 на 31 октября. Огонь полностью охватил летнюю веранду. По обвинению в поджоге здания арестован бывший депутат муниципалитета и экс-глава АО «Ярмарки Дзержинского района» Дмитрий Соколов. В пожаре пострадала женщина.
В ходе открытого совещания мэр поручил решить вопрос, что дальше будет со сгоревшей летней верандой, которая находится поблизости от Волковского театра.
«Один из вопросов, который касается пожара. Елена Владимировна (прим.: заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Елена Гудкевич), это будет вопрос по вашей части, потому что это объект торговли. Жду ваши предложения. Конечно, в сквере не должны находиться остатки пожара. Просьба провести все необходимые встречи и доложить, что дальше будет с этим объектом»,— сказал мэр Артем Молчанов.