В Новосибирской области урожай зерновых из-за засухи ожидается почти на 1 млн тонн меньше

В Новосибирской области урожай зерновых снизится почти на 1 млн тонн из-за засушливого летнего сезона, сообщил на оперативном совещании министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

«Фактически обмолочено на текущую дату 1 млн 510 тыс. га - 97,4%. На 40 тыс. га предстоит завершить уборку в весенний период 2024 года. Валовой сбор в первоначально оприходованном весе - 2 млн 360 тыс. тонн, и первоначальный прогноз по валовому сбору в весе после доработки у нас был 2 млн 176 тыс. тонн», - пояснил министр.

В прошлом году аграриям удалось собрать 3,3 млн 395 тыс. тонн зерновых при урожайности 22,3 ц \га. О том, что урожай в этом году может быть ниже, чем в предыдущем, власти региона сообщали еще летом.

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Александр Киселев