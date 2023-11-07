В Новосибирской области будут выдавать гранты на строительство модульных гостиниц

В Новосибирской области установили порядок предоставления грантов в виде субсидий на строительство модульных гостиниц в 2023 и 2024 годах, следует из проекта постановления регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Средства на реализацию проектов будут выделяться из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются в том числе субсидий из федерального бюджета. Господдержку можно будет получить на строительство «модульного некапитального средства размещения» – «быстровозводимая конструкция заводского производства, в том числе контейнерного типа, или глэмпинг, оборудованные для круглогодичного пребывания», отмечается в проекте документа.

Размер гранта не может превышать 1,5 млн руб. на один номер и более 50 % от стоимости инвестиционного проекта. Площадь номера должная быть не менее 15 кв. м.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске заявил, что количество модульных отелей в стране может увеличиться на треть в ближайшие три года. «Мы запустили программу по строительству модульных отелей, которые набирают существенную популярность. В прошлом году при участии федерального центра они возводились в 20 регионах»,– говорил он. Он также отметил, что президент Владимир Путин поручил в ближайшие два года «увеличить финансирование создания модульных конструкций на 11 млрд руб.».

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Александр Киселев